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أخبار العالم

مصنعو لقاح «فايزر»: في طريقنا لتقديم إمدادات ثابتة من اللقاحات للمملكة المتحدة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:13 م
لقاح فايزر
لقاح "فايزر"
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أ ش أ
أعلن مصنعو لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد أنهم في طريقهم لتقديم إمدادات ثابتة من اللقاحات إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت شبكة (سكاي نيوز) - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - إلى أن حكومة المملكة المتحدة قامت بشراء 40 مليون جرعة من لقاح "فايزر".

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا قد رجحت، في وقت سابق اليوم، أن تواجه المملكة المتحدة انخفاضًا كبيرًا في إمدادات لقاح فيروس كورونا اعتبارا من 29 مارس الجاري فصاعدًا، موضحة أن كميات الجرعات الأولى سوف تشهد تقييدًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في المملكة المتحدة بلغ حوالي 4.2 مليون شخص.
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