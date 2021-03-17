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رياضة

الشربيني تواجه اماندا صبحي في نهائي بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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يسري غازي
تأهلت نور الشربينى للمباراة النهائية من بطولة بلاك بول الدولية لاسكواش السيدات بعد فوزها النيوزيلندية جويل كينج 3/0 لتواجه الأمريكية اماندا صبحى عقب تخطيها المصرية سلمى هانى 3/1 .

وتقام فعاليات المباراة النهائية غدا الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء فى حضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش .

وكانت نور الشربينى قد تأهلت للدور قبل النهائي بعد فوزها على الانجليزية سارة جين بيرى حامل لقب النسخة الماضية 3/1 فيما تخطت سلمى هانى الأمريكية اوليفيا كلاين 3/0 فى الدور ربع النهائي.

  بدأت فعاليات البطولة يوم 12 مارس من الشهر الجاري وتنتهى يوم 18 من الشهر نفسه بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات عالميا وتبلغ جوائز البطولة 175 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.
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