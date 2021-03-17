ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من أمام الكعبة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد سعد عبر إنستجرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وظهر سعد فى الصورة من أمام الكعبة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنان احمد سعد هى أغنية "رسالة "و حققت أكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 .


ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".


وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" -  Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب الإعلام.. أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

أحمد سعد يستعرض لياقته بتمارين رياضية شاقة

أغنية افرح.. أول دويتو بين أحمد سعد ووائل الفشني

اسكن قلوب الناس.. أحمد سعد يروج لدويتو افرح مع وائل الفشني

أحمد سعد يحتفل بالحصول على الدرع الذهبي من موقع يوتيوب .. صور

قريبا.. أحمد سعد يطرح أغنية بناقص

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات..فيديو

تقارير: ليفربول يضحي بمهاجمه لـ دورتموند للتعاقد مع هالاند

اصابة 19 شخصا فى حريق مصنع بالقناطر

القاهرة للعرائس يقدم "صحصح لما ينجح ".. الخميس

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين بالقوات المسلحة

مهشمة الرأس.. تحقيقات موسعة في مقتل مدرسة بشقتها بحدائق أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة