محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل إنشاء 4 مدن جديدة بالمحافظة وافتتاح سوق جديدة .. فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يتم العمل على انشاء جديد وسوق جديد وهذا السوق سيتم افتتاحة يوم 25 ابريل مؤكدا أن الزيارة اليوم تفقدية للسوق.





وأضاف شوشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية أن سوق الجملة من أحد الركائز الاساية مشيرا إلى أنه تم وضعه بغرب العريش للتطوير.





وتابع محافظ شمال سيناء أنه نعتبر أن المحافظة محظوظة لأنه سيكون لدينا 4 مدن جديدة سيتم إنشاؤها وهي مدينة رفح الجديدة لاهلنا برفح ومدينة بئر العبد الجديدة .



