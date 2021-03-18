من الغربية إلى الإسماعيلية .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

نجحت مباحث الإسماعيلية في فك لغز سرقة بعض السيارات من شوارع المدينة خلال الفترة الماضية بعد أكثر من شهر من البحث المتواصل.

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر من القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات الحديثة من شوارع المدينة والفرار بها لمدينة زفتة بمحافظة الغربية.

وكان قد تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد تعرض سيارة ماركة "كيا سيراتو" من أحد الشوارع بدائرة قسم ثالث.

وأمر مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وتوصل الضباط لبعض الكاميرات التي رصدت حركة السيارات من محافظة الإسماعيلية حتى مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

ونجح فريق المباحث الجنائية بمشاركة النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار معاونو مباحث قسم ثالث في تتبع حركة السيارة حتى وصولها إلي مدينة زفتة بمحافظة الغربية.

وبتكثيف التحريات توصل ضباط المباحث الجنائية إلي ان مرتكبي الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية ويتزعمهم أحد الهاربين من 3 أحكام جنائية بالمؤبد ومطلوب للتنفيذ عليه ويدعي م.ل وشهرته "الشرقاوي".

وأعدت مباحث الإسماعيلية خطة مكبرة لمتابعة تحركات المتهم الأول وشركائه في ارتكاب الواقعة، وتمكنت ضباط المباحث من ضبطه وزملائه وضبط السيارة المبلغ بسرقتها.

وقالت المصادر ان المتهمين الآخرين هما أحمد.م.خ وخالد.أ.س مقيمين بمحافظة الغربية ولهم سجل جنائي، واعتادا يعاونا المتهم الأول في ارتكاب وقائع السرقة.

ويكثف ضباط البحث الجنائي في مناقشة المتهمين الثلاث لمعرفة عدد وقائع السرقة التي ارتكبوها خلال الفترة الماضية في محافظة الإسماعيلية والمناطق المجاورة وكيفية تصرفهم في السيارات المسروقة.