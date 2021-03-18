مصرع وإصابة 3 عمال بينهم سيدة سقطوا في برميل "مخلل" بإحدى قرى أجا

لقى عامل مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بينهما سيدة ، الأربعاء إثر سقوطهم في برميل مخلل بمصنع مخللات بقرية المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية فيما تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أجا المركزي.









وكان اخطار ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول محمد. م. ح 40 عاما من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر جثة هامدة وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى. كما وصل للمستشفى ايضا كل من محمد. ع. ع 24 عاما و نادية. ا. ا 40 عاما ومقيمان بقرية المندرة التابعة لمركز أجا مصابين وفى حالة خطيرة وتم وضعهما بالعناية المركزة .









وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى والمصابين يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة ملك والد المصاب الأول وأثناء عملهم في المصنع سقطوا في وعاء برميل ضخم وبينهم ابن صاحب المصنع وتم انتشالهم من البرميل وتوفي الأول فور خروجه من البرميل وأصيب الاثنان الآخران تم انتشالهما ونقلهما للمستشفى وحالتهما خطيرة.









وبسؤال شهود العيان أكدوا ان السيدة سقطت فى البرميل وعندما حاول الاثنان الآخران النزول لإنقاذها توفى احدهما وأصيب الثانى نتيجة الغرق فى المخلل.







