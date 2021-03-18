إنشاء كوبري علوي للحد من التكدس المروري .. مطلب أهالي شبين القناطر

ناشد أهالي شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بالمسئولين الموافقة على إنشاء كوبرى علوى للحد من التكدس المرورى بسبب مزلقان السكة الحديد .





وقال الأهالي في رسالتهم: "نطالب بإنشاء كوبري علوي أعلى المزلقان، بهدف تخفيف حدة الزحام داخل المدينة، وتوفيرًا للوقت والجهد ، وذلك المعاناة التى نعانيها بسبب "مزلقان الموت"، الذي يقع في مدخل القرية، والذي طالما يشهد حوادث كارثية شهد منذ فترة ليست بالقليلة منها حادث اقتحام سيارة طائشة للمزلقان، واصطدام القطار بها، ما أدى إلى مصرع شخصين وتوقف حركة القطارات عدة ساعات.





وأشاروا: "إننا طالبنا مرارًا وتكرارا بتطوير المزلقان، وأكد إلى أن المزلقان ضيق جدًا مطالبًا بإنشاء كوبري علوي لإنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء وعبور السيارات وعدم تكدسها يوميًا".





وأضافوا وفى حالة تعطل قطار فوق المزلقان يشهد المزلقان زحاما شديدا ومنع مرور السيارات منه ، ما يؤدى إلى توقف السيارات في الاتجاهين وتعطيل المواطنين عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم

وناشد المواطنون المسئولين فى وزارة النقل بعمل كوبرى علوى في هذه المنطقة فوق المزلقان لكى يتفادى السائقون تعدية خط القطار والزحام على المزلقان في حالة غلقه.





للتواصل مع الأهالى من خلال رقم

0 109 554 2817

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