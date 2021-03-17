أنكر وجود كورونا وسافر للعلاج منه.. وفاة رئيس تنزانيا

أعلن التليفزيون التنزاني، وفاة رئيس البلاد جون ماجوفولي، وأرجع المسئولون في تنزانيا أن السبب وراء وفاته نوبة قلبية.





وكانت تقارير قد أشارت إلى سفر جون إلى كينيا للعلاج عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب فترة من نفيه وجود الفيروس، وذلك عقب اختفائه لفترة كبيرة عن الأنظار.





وكان الرئيس التنزاني قد نفى وجود فيروس كورونا من الأساس، وطالب وزارة الصحة في بلاده بعدم استخدام اللقاحات، لانها ليست جيدة.





وقال في يناير الماضي إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام لأن الله سيحمي الشعب من فيروس كورونا، وإن الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات.





واضاف: "اللقاحات ليست جيدة ولو كانت جيدة لكان البيض وجدوا لقاحا لفيروس إتش.أي.في (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز)".





وتابع: نحن التنزانيون لم نحبس أنفسنا ولا نتوقع أن نحبس أنفسنا. لا أتوقع إعلان أي عزل عام لأن الله موجود وسيواصل حماية التنزانيين".



