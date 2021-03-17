ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنكر وجود كورونا وسافر للعلاج منه.. وفاة رئيس تنزانيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:24 م
رئيس تنزانيا
رئيس تنزانيا
Advertisements
شريف سيد
أعلن التليفزيون التنزاني، وفاة رئيس البلاد جون ماجوفولي، وأرجع المسئولون في تنزانيا أن السبب وراء وفاته نوبة قلبية. 

وكانت تقارير قد أشارت إلى سفر جون إلى كينيا للعلاج عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب فترة من نفيه وجود الفيروس، وذلك عقب اختفائه لفترة كبيرة عن الأنظار. 

وكان الرئيس التنزاني قد نفى وجود فيروس كورونا من الأساس، وطالب وزارة الصحة في بلاده بعدم استخدام اللقاحات، لانها ليست جيدة. 

وقال في يناير الماضي إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام لأن الله سيحمي الشعب من فيروس كورونا، وإن الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات.

واضاف: "اللقاحات ليست جيدة ولو كانت جيدة لكان البيض وجدوا لقاحا لفيروس إتش.أي.في (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز)". 

وتابع: نحن التنزانيون لم نحبس أنفسنا ولا نتوقع أن نحبس أنفسنا. لا أتوقع إعلان أي عزل عام لأن الله موجود وسيواصل حماية التنزانيين". 

واشار إلى أن: "سنواصل أيضا اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية مثل استنشاق البخار. تستنشق وأنت تدعو الله، تدعو الله وأنت تزرع الذرة والبطاطا حتى تستطيع أن تأكل جيدا وتفشل الكورونا في الدخول إلى جسدك. أيها الرفاق سيحاولون إخافتكم كثيرا لكن عليكم بالثبات". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص| أول رد من فيتا كلوب بعد الاصطدام بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا

إصابة وزير الدفاع الكولومبي بفيروس كورونا

تنزانيا: نعتزم استيراد لقاحات كورونا.. وسنعتمد على الأعشاب لحماية مواطنينا

علاج بيتي للجيوب الأنفية

الوضع مقلق.. نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات في تنزانيا بشأن كورونا

حظوظ الأهلي والزمالك الليلة .. القطبان قادران على تخطي عقبة الترجي وفيتا كلوب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تقترب من 10 آلاف.. دولة عربية تسجل ارتفاعا كارثيا في إصابات كورونا

مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

لمواجهة كورونا| توجيهات رئاسية بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية وإمدادات الأكسجين

فنان في مصحة نفسية وأخرى بائعة في سوبر ماركت.. ماذا يحدث في الوسط الفني؟

السيدة انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية ودائما أيقونة النجاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة