وزير التعليم عن مساوئ التعليم التقليدي: 23 ألف طالب كانوا بينجحوا أتوماتيكيا بدون استحقاق

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدروس وسيلة لنجاح الطالب في وجه نظر أولياء أمورهم، موضحًا أن الطالب يحصل على الدروس في المواد التعليمية لفكرة خاصة به وليس بسبب عدم التدريس الجيد في المدارس، مضيفًا: "في تقييم 3 ثانوي مش هنشوف مجاميع".





وكشف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن المساوئ التي كنا نعيشها باستخدام منظومة التعليم التقليدية التي تم التخلي عنها، متابعًا: "23 ألف طالب كانوا بينجحوا اتوماتيكًا ليس بسبب استحقاقهم لكن بسبب المنظومة التي كانت يتم اتباعها، كانت منظومة مصالح".





وأوضح طارق شوقى أن الثانوية العامة كانت متوقعة وأسئلتها معروفة في المنظومة التقليدية، مؤكدًا أن الثانوية العامة هذا العام هي التي ستجعلنا نرى التغيير والتطوير الذي حدث منذ 3 سنوات، متابعً: "التابلت مش عشان يصلح التعليم ونظام الأسئلة والتقييم التطور الحقيقي"، مشددًا على الأنشطة المدرسية موجودة بنسب متفاوتة.



