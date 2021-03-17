موضوع معاصر.. مخرج «هجمة مرتدة» يكشف تفاصيل العمل من ملفات المخابرات العامة

كشف المخرج أحمد علاء مخرج مسلسل هجمة مرتدة، مؤكدا أن هذا المسلسل استغرق وقتا طويلا لكي يظهر للنور.





وأضاف "علاء"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن :"بقالنا سنتين نعمل على هذا المسلسل، وتم تصوير مشاهد كثير من المسلسل خارج البلاد".





وتابع أن سبب تأخر خروج العمل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود الموجود في معظم دول العالم.





يقدم العمل من ملفات المخابرات العامة لموضوع معاصر.

وأكد المخرج أحمد علاء مخرج مسلسل هجمة مرتدة، أن فريق العمل في المسلسل كان يعمل بكل حماس وخاصة أنه من ملفات المخابرات العامة.







