بايرن ميونخ يواصل التفوق على لاتسيو ويتقدم بهدف في الشوط الأول

أنهي فريق بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما على نظيره لاتسيو الإيطالي، بهدف دون رد على ملعب "أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن في الدقيقة 33، من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد خطأ من أتشيربي على ليون جورتسكا نجم البايرن خلال تنفيذ الركلة الركنية.





وتعد المباراة بالنسبة للفريق البافاري حامل اللقب، سهلة "نظريا" بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة على ملعب الفريق الإيطالي (4-1).

واكتسح بايرن ميونخ، حامل اللقب، لاتسيو برباعية مقابل هدف، مما تجعل حظوظه أفضل كثيرا، وعلى هذا يواجه الأخير مهمة مستحيلة.

ويطرح المدرب هانز فليك، الذي تزيد حظوظه في الفوز بينما ينافس فريقه بشراسة على صدارة البوندسليجا، خيار إراحة أحد ركائز فريقه في وقت حاسم في الموسم.

بايرن ميونخ

حراسة المرمي: ألكسندر نوبل. خط الدفاع: بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز. خط الوسط: ليون جوريتسيكا - جوشوا كيميتش - ليروي ساني. خط الهجوم: توماس مولر - سيرج جنابري - ليفاندوفسكي.









لاتسيو



