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توك شو

قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية.. هشام سليم يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل هجمة مرتدة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الفنان هشام سليم، تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة وهو من ملفات المخابرات العامة المصرية. 

وأكد سليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا العمل الفني في غاية الأهمية ونعمل فيه بكل تركيز، مشيرا الي أن فريق العمل جميعا قدموا جهد حقيقي في هذا المسلسل. 

وأشار الفنان هشام سليم، إلى العمل محكاة للبطولات في المخابرات العامة، وقصة المسلسل حقيقة وواقعية وتم إضافة بعد الدراما في المسلسل. 

وتابع :"واثق من أن يستطيع العمل ان يوصل الرسالة بشكل حقيقي المشاهدين".
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