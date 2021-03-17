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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد لقاء حواريا ضمن الاحتفال بيوم المرأة المصرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، لقاءً حواريًا عقدته الوزارة بمركز التعليم المدني بالجزيرة ضمن لقاءات "معاك أون لاين". 


جاء اللقاء بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، والحديث حول دور المرأة المؤثر والفعال داخل المجتمع، وذلك بحضور كل من اللواء منال عاطف مدير ادارة مناهصة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، والفنانة ياسمين الخيام، وعدد من قيادات الوزارة.


وشارك في اللقاء مجموعة من الفتيات والسيدات من جميع محافظات الجمهورية "أون لاين" للاستماع إلى محاور اللقاء، وإبداء آرائهم ووجهات نظرهم، وطرح تساؤلاتهم على المتحدثين  باللقاء.


وأبدت ياسمين الخيام سعادتها للمشاركة في اللقاء الحواري عن دور المرأة المصرية وتأثيرها الإيجابي بالمجتمع في شتى المجالات، مشيرة إلى قيمة المرأة ومكانتها، ودورها في تربية الأجيال على الإخلاص وحب الوطن والاتقان في العمل. 


ومن جانبها، استعرضت اللواء منال عاطف سيرة عملها منذ التحاقها بوزارة الداخلية المصرية والتحديات التي واجهتها، والتجارب التي مرت بها على مدار سنوات عملها. 


وأكدت اللواء منال عاطف حرص وزارة الداخلية على تعزيز الأطر القانونية لحماية المرأة، والتوعية بكيفية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بهدف خلق بيئة داعمة ومواتية لهن.


ومن جانبه، ثمن وزير الشباب والرياضة دور المرأة المحوري في بناء المجتمعات، وتنمية الوطن في مختلف القطاعات، مشيدًا بالنماذج الإيجابية منهن داخل المجتمع.


وقام الوزير والمشاركون في اللقاء بتفقد معرض مشغولات يدوية أقامته الوزارة بمركز التعليم المدني بالجزيرة على هامش اللقاء.
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