أستاذ مناعة يحذر: موجة ثالثة من كورونا أمر وارد

قال الدكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعة، إن التخوفات بشأن لقاحات فيروس كورونا متواجدة منذ فترة، لكن لقاحات كورونا حصل عليها عشرات الملايين حول العالم ولم يظهر عليهم أي أعراض جانبية خطرة .





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر لديها قدر كاف من العلماء للتأكد من فاعلية وأمان اي لقاح".





وتابع عبد الهادي مصباح:" نحن نتعامل مع فيروس جديد في العالم وهناك عدد من اللقاحات المفيدة وفعالة للحد من انتشاره ".





وأكمل عبد الهادي مصباح: "هناك احتمالية لوجود موجة ثالثة من فيروس كورونا في مصر، ونحن في مرحلة تطعيمات وكلما زاد عدد من حصل على اللقاح يقل عدد الوفيات وتنخفض معدل الإصابات وتنخفض معدل الحالات الخطرة ".





ولفت عبد الهادي مصباح:" اتباع الاجراءات الاحترازية أمر أساسي في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ويجب الحذر مع قدوم شهر رمضان والأعياد بسبب سلوكيات المصريين والتجمعات في شهر رمضان ".