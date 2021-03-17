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أخبار العالم

الدم صار ماء.. فنانة بحرينية تتسبب في حبس أمها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:22 م
حلا الترك
حلا الترك
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محمود نوفل
أصدر القضاء البحريني اليوم حكما بسجن منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنةً مع النفاذ، في القضية التي أقامتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، بسبب 200 ألف ريال بحريني.

وقالت  السابر، خلال مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينةً أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

وبدوره؛ أفادت والدة حلا الترك بأنها ستقدم أحكامًا بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها لكونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.

وأشارت الي  أنها كانت تنتظر حكمًا مختلفًا عمَّا صدر إلا أنها صُدمت، موضحةً أن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة.

وكانت قضية منى السابر وابنتها حلا الترك قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها حلا تطالبها بدفع مبلغ مالي وحصلت على حكم بحبس والدتها عامًا.
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