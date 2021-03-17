الدم صار ماء.. فنانة بحرينية تتسبب في حبس أمها

أصدر القضاء البحريني اليوم حكما بسجن منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنةً مع النفاذ، في القضية التي أقامتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، بسبب 200 ألف ريال بحريني.





وقالت السابر، خلال مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينةً أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.





وبدوره؛ أفادت والدة حلا الترك بأنها ستقدم أحكامًا بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها لكونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.





وأشارت الي أنها كانت تنتظر حكمًا مختلفًا عمَّا صدر إلا أنها صُدمت، موضحةً أن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة.



