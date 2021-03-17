تأخر رحلة طائرة سعودية بمطار القاهرة بسبب عطل فني

أقلعت طائرة الخطوط الجوية السعودية، منذ قليل، من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الرياض بعد تأخيرها ٣ ساعات بسبب عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.





قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم ٣١٢ المتجهة إلى الرياض وعلي متنها ٦٧ راكب، تأخرت ٣ ساعات عن موعد المقرر لها بسبب عطل فني، حيث عادت الطائرة مرة أخرى من ممر الاقلاع، وتم إنزال الركاب وإصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها مرة أخرى بعد توقف ٣ ساعات.





تجدر الاشارة، إلي ان المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت قبل أسابيع ماضية تعليق رحلاتها الجوية مع مصر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، علي ان تستأنف رحلاتها في مايو المقبل.



