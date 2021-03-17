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أخبار البلد

تأخر رحلة طائرة سعودية بمطار القاهرة بسبب عطل فني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أقلعت طائرة الخطوط الجوية السعودية، منذ قليل، من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الرياض بعد تأخيرها ٣ ساعات بسبب عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم ٣١٢ المتجهة إلى الرياض وعلي متنها ٦٧ راكب،  تأخرت ٣ ساعات عن موعد المقرر لها بسبب عطل فني، حيث عادت الطائرة مرة أخرى من ممر الاقلاع، وتم إنزال الركاب وإصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها مرة أخرى بعد توقف ٣ ساعات.

تجدر الاشارة، إلي ان المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت قبل أسابيع ماضية تعليق رحلاتها الجوية مع مصر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، علي ان تستأنف رحلاتها في مايو المقبل. 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
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