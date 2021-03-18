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هل هناك ضغط على بعض الزملاء من أجل انتخابه كنقيب .. ضياء رشوان يرد

الخميس 18/مارس/2021 - 12:43 ص
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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البهى عمرو
رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على سؤال " هل هناك ضغط على بعض الزملاء من أجل انتخابه كنقيب للصحفيين وذلك بناء على بوست منشور على الفيس من أحد المرشحين على مقعد النقيب".

وقال نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن البينة على من ادعى.

وأوضح أن من يقوم بفعل ذلك فهو ارتكب جرائم قانونية، وليست مخالفة، ومن يفعل ذلك يستوجب العقاب.

وأشار إلى أن من يري فساد عليه أن يبلغ بها، وإلا أصبح متواطئ ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الصحفى لا يوجد من يؤثر عليه.

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