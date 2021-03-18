هل هناك ضغط على بعض الزملاء من أجل انتخابه كنقيب .. ضياء رشوان يرد

رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على سؤال " هل هناك ضغط على بعض الزملاء من أجل انتخابه كنقيب للصحفيين وذلك بناء على بوست منشور على الفيس من أحد المرشحين على مقعد النقيب".





وقال نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن البينة على من ادعى.





وأوضح أن من يقوم بفعل ذلك فهو ارتكب جرائم قانونية، وليست مخالفة، ومن يفعل ذلك يستوجب العقاب.



