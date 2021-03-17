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رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:39 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر 2012،المنعقد بمركز التعليم المدني ، خلال الفترة من 16_20 مارس الجاري، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة  والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  GIZ(جي آي زد) من خلال مشروع" شباب ضد التحرش وتحت شعار "كن قياديًا....كن مؤثرًا".


ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة بممارسة الطلائع لكافة التقاليد البرلمانية التي ترتكز علي تقاليد مجلس النواب، حيث استمع  إلي عدد من أعضاء برلمان الطلائع مقدمي طلبات الإحاطة والأسئلة لملفات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة .


أكد وزير الشباب والرياضة على دعمه بتكثيف البرامج التدريبية للوصول إلي حوار بناء في إطار ديمقراطي منظم يعمل علي تشجيع المشاركة في الحياة العامة ، مشيرًا إلي أن السياسة العامة للدولة حول استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،تقوم علي الاهتمام بالمواطن في جميع مراحله وخاصة مرحلتي النشء والشباب .


وطالب "صبحي " أعضاء برلمان طلائع مصر بالتواصل الدائم مع إدارة الاتصال السياسي بالوزارة للتعرف على أوجه المشكلات والقضايا التي تطرح بمجلس النواب ورد الوزارة عليها ،مطالبا الأعضاء بتقديم  مبادرات ومقترحات ورؤي لتطوير برامج النشء بمراكز شباب الجمهورية .


رافق الوزير خلال الزيارة، راندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب ، ويوسف ورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية، ومحمد حسن معاون الوزير، ومحمود جابر المتحدث الإعلامي لبرلمان شباب مصر .
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