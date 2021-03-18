زوجة أحد شهداء الجيش الأبيض: ريمون لم يكن يمارس الطب على أنها تقضية واجب ولكن عن قناعة وحب.. فيديو

قدمت الإعلامية منى الشاذلي، حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للأطباء في 30 مارس الجاري، وبسبب المجهودات التي قام بها الجيش الأبيض للتصدي لجائحة كورونا وقامت بتوجيه رسالة إليهم.





واستضافت "الشاذلي" بعض الأطباء، لمعرفة قصصهم في مواجهة حالات فيروس كورونا بسبب عملهم بمستشفيات العزل .





ووجهت "الشاذلي"، رسالة إلى الأطباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب الموافق 30 مارس، قائلة: "أننا نحترم ونقدر مهنة الطب والأطباء".





قالت مارتينا غبريال أرملة الطبيب ريمون عماد، أحد شهداء الجيش الأبيض خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي ": زوجي الراحل ريمون لم يكن يمارس مهنة الطب على أنها تقضية واجب أو أنه تكليف ويجب عليه القيام به ولكنه كان يعمل بحب وهذا ما جعله يلمس قلوب جميع المرضى الذين كان يتابعهم".



