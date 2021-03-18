وفاة أمهر سائقة سيارات في العالم .. تعرف عليها

نقلت وسائل الإعلام العالمية، خبر محزن لعشاق رياضة المحركات وسباق السيارات، وهو وفاة سابين شميتز، سائقة السباقات الألمانية، وأمهر سائقة في العالم، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز51 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وتعتبر شميتز أول امرأة تفوز بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة ، وكان لهذا الفوز صاحب الفضل في حياة شميتز، حيث فازت مرتين بسباق 24 ساعة في عام 1996.

يذكر أن سابين شميتز، بدأت بمهنة طويلة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالحلبة، حيث قدرت أنها قد دارت حول المضمار حلقة السباق أكثر من 20000 مرة ، وأصبحت تُعرف باسم ملكة نوربورغرينغ .

وكانت شميتز أعلنت العام الماضي إنها أصيبت بالسرطان في عام 2017، بعد أن أُجبرت على الانسحاب من أحد السباقات.

وفي تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، نشرها الحساب الرسمي لشركة بورش ، قالت "حزينون على وفاة سابين شميتز، والتي فازت مرتين في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، حيث كانت أيقونة خلف عجلة قيادة بورش .

ونعى مضمار نوربورغرينغ للسباقات الراحلة التي كانت تحمل لقبة ملكة نوربورغرينغ في بيان جاء فيه: فقدت حلبة نوربورغرينغ أشهر سائقة سباقات لها .

وقال جيريمي كلاركسون المقدم السابق لبرنامج توب جير الذي شاركت فيه الراحلة ، أخبار مروعة عن سابين شميتز يا لها من شخص مشمس ومليء بالتفاؤل .

وبدوره نعى بادي ماكجينيس المقدم الحالي للبرنامج زميلته الراحلة: أعطتني مؤشرات حول كيفية قيادة سيارة فيراري بسرعة كبيرة وطاردتني في سباق سريع .