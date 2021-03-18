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فن

أقوى بنت عرفتها .. ياسمين رئيس تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

الخميس 18/مارس/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة ياسمين رئيس علي تهنئة دينا الشربيني بعيد ميلادها  الـ 36.

ونشرت ياسمين رئيس  صورة تجمعها بالنجمة دينا الشربيني  عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة : عيد ميلاد سعيد حبي ، اقوي بنت عرفتها .

يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

وتفضل دينا الشربيني، ارتدتء الملابس الكاجوال الملونة، وارتداء الفساتين الكاجوال والسوارية التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.

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