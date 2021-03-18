مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأنستجرام، بصورا جديدة برفقة الفنانة دينا الشربيني.





تألقت ياسمين رئيس بإطلالة ملفتة حيث أرتدت بلوزة أنيقة مصنوعة من القماش الدانتيل المطرز بنقوشات الودر البسيطة ذات اللون الأسود الشفاف و نسقت معه شورت من القماش.





تزينت ياسمين رئيس بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة أنيقة و متكاملة.





بينما ظهرت دينا الشربيني بفستان قصير يصل أعلى الركبة و اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وأعتمدت على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها.



