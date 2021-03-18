هالة السعيد: عهد السيسي شهد تقديرا كبيرا لدور المرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إنها قامت باستعراض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال اجتماع الحكومة.
وأضافت " هالة السعيد " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر
" ، أن هناك دعم سياسي كبير من القيادة السياسية في تولية المرأة للعديد من
المناصب ، وتقدير كبير للمرأة بدورها في العديد من الملفات ، مضيفة أنها ليست مجرد
دعم سياسي فقط ، ولكن هي رسالة يبعثها الرئيس السيسي للمجتمع وللشباب ، وهي "
تقديره واحترامه للمرأة " .
وتابعت وزيرة التخطيط ، أن تقدير المرأة في
عهد الرئيس السيسي بمثابة رسالة إيجابية مهمة للأجيال المختلفة القادمة من أجل
تقدير المرأة ومشاركتها في الحياة ، معقبة : " المرأة تعاني من أعباء كثيرة
داخل وخارج المنزل " .