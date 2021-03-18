هالة السعيد: عهد السيسي شهد تقديرا كبيرا لدور المرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إنها قامت باستعراض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال اجتماع الحكومة.

وأضافت " هالة السعيد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن هناك دعم سياسي كبير من القيادة السياسية في تولية المرأة للعديد من المناصب ، وتقدير كبير للمرأة بدورها في العديد من الملفات ، مضيفة أنها ليست مجرد دعم سياسي فقط ، ولكن هي رسالة يبعثها الرئيس السيسي للمجتمع وللشباب ، وهي " تقديره واحترامه للمرأة " .

وتابعت وزيرة التخطيط ، أن تقدير المرأة في عهد الرئيس السيسي بمثابة رسالة إيجابية مهمة للأجيال المختلفة القادمة من أجل تقدير المرأة ومشاركتها في الحياة ، معقبة : " المرأة تعاني من أعباء كثيرة داخل وخارج المنزل " .