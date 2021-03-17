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أخبار العالم

وكالة الأنباء الكورية الشمالية: واشنطن حاولت التواصل مع بيونج يانج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية ان واشنطن حاولت التواصل مع بيونج يانج عدة مرات عبر "البريد الإلكتروني" والرسائل الهاتفية. 

وقالت الوكالة إن بيونج يانج لا تنوي الرد على المحاولات الأمريكية للتواصل إلى أن توقف واشنطن عدائها. 

ومن ناحية أخرى، كشفت المتحدثة باسم البيت الابيض، اليوم الاربعاء، عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلان نتائج تقييم استخباراتي حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. 

وأضافت أن الإدارة الأمريكية الحالية ستتخذ نهجًا مختلفًا مع روسيا وسنكون واضحين بشأن ما يقلقنا. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور، وسيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت روسيا إنه تريد تجنب تدهور لا رجعة فيه للعلاقات مع الولايات المتحدة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، بأنه دفعة جديدة من الأكاذيب والمعلومات المضللة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الأربعاء: " أولًا، هذا جزء آخر من الأكاذيب والمعلومات المضللة والمزيفة، وثانيًا، من الضروري بالفعل الخروج بشيء أكثر إثارة للاهتمام وأحدث وأكثر واقعية، ولم يعد ممكنًا لأجهزة الدولة في الولايات المتحدة الأميركية أن تتلاعب بالرأي العام داخل بلادها إلى هذا الحد". وأضافت:" أن روسيا نفت في الماضي مرارا وتكرارا مزاعم تورطها في التدخل بالانتخابات الأمريكية".

ويتهم تقرير استخباراتي أمريكي، رفعت عنه السرية أمس الثلاثاء، روسيا بمحاولة دعم دونالد ترامب وتشويه سمعة جو بايدن و"زرع الفتنة" في المجتمع الأمريكي.
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