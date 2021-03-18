جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

ضبطت جمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية ، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة١٩٥٥ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .









بناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من كل من هشام مصباح رئيس قسم الامن الجمركي وهلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهريب باعتزام كل من الراكب ا ٠ م ٠م والراكب ا ٠ ه ٠ ي مصريي الجنسية قادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تهريب كمية من مستحضرات التجميل.









وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ ومحمد صلاح مسئولي الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.









وبالعرض على محمد عبد الآخر مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة للتفتيش من كارم محمود وعاصم فتحي مأموري الحركة تحت إشراف محمد علي مرسي رئيس الوردية فتبين وجود ٥١٢ عبوة مستحضرات تجميل أغلبها كريَمات للبشرة داخل الحقائب ولم يقر عنها الراكبان.









ويلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٨٠٦٢٠ جنيها. وقام بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية محمد علي مرسي وأيمن فوزي المشرف على أعمال التعريفة بالموانئ الجوية.







