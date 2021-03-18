أستاذ القانون الكنسي : البابا شنودة قدم للوطن الكثير .. فيديو

أكد القس يوساب عزت استاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الاكليركية أنه تزامنا مع احياء الذكرى التاسعة للبابا شنودة عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.





وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية أن البابا شنودة الثالث نجح خلال تاريخه في تقديم نفسه كشخصية مصرية خالصة.



