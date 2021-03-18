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توك شو

أستاذ القانون الكنسي : البابا شنودة قدم للوطن الكثير .. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:18 ص
البابا شنودة
البابا شنودة
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محمود محسن
أكد القس يوساب عزت  استاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الاكليركية أنه تزامنا مع احياء الذكرى التاسعة للبابا شنودة عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية  أن البابا شنودة الثالث نجح خلال تاريخه في تقديم نفسه كشخصية مصرية خالصة.

وتابع استاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الاكليركية أن شخصية البابا شنودة وإمكانياته كانت علامة كاريزمية واضحة مؤكدا أنه وقدم للكنيسة والوطن الكثير الذي يسمح بأن يجعله نموذجًا لأى إنسان أمين لوطنه والكيان الذي ينتمى إليه.
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