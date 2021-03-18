بعد هدفه في شباك لاتسيو .. أرقام قياسية لروبرت ليفاندوفيسكي

أنهي فريق بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما على نظيره لاتسيو الإيطالي، بهدف دون رد على ملعب "أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن في الدقيقة 33، من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد خطأ من أتشيربي على ليون جورتسكا نجم البايرن خلال تنفيذ الركلة الركنية.





النجم ليفاندوفسكي وصل بهذا الهدف لـ 39 مع العملاق البافاري هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 73 له في دوري أبطال أوروبا، معززا مركزه الثالث في ترتيب الهدافين تاريخيا، كما يعد هذا الهدف هو رقم 18 له في عام 2021.



