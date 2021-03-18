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رياضة

بعد هدفه في شباك لاتسيو .. أرقام قياسية لروبرت ليفاندوفيسكي

الخميس 18/مارس/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما على نظيره لاتسيو الإيطالي، بهدف دون رد على ملعب "أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن في الدقيقة 33، من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد خطأ من أتشيربي على ليون جورتسكا نجم البايرن خلال تنفيذ الركلة الركنية.

النجم ليفاندوفسكي وصل بهذا الهدف لـ 39 مع العملاق البافاري هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 73 له في دوري أبطال أوروبا، معززا مركزه الثالث في ترتيب الهدافين تاريخيا، كما يعد هذا الهدف هو رقم 18 له في عام 2021.

وتعد المباراة بالنسبة للفريق البافاري حامل اللقب، سهلة "نظريا" بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة على ملعب الفريق الإيطالي (4-1).

واكتسح بايرن ميونخ، حامل اللقب، لاتسيو برباعية مقابل هدف، مما تجعل حظوظه أفضل كثيرا، وعلى هذا يواجه الأخير مهمة مستحيلة.
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