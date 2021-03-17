تعليق ناري من مدحت شلبي على رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون

كشف الاعلامي مدحت شلبي عن رأيه في رحيل باتشيكو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، وعودة باتريس كارتيرون لتولي القيادة.





وقال شلبي خلال تصريحاته عبر فضائية اون تايم سبورت في برنامج مساء اون تايم، إن كل من اعترض على رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون وكان متمسكاََ بباتشيكو، لابد أن يعلم أن الزمالك كان به سقطات وقت المدير الفني السابق.





وأضاف شلبي أن، باتشيكو تعادل مع اسوان وتلقى الهزيمة من غزل المحلة الصاعد حديثاََ من القسم الثاني، والزمالك صعد لدور المجموعات بعد انسحاب احد الاندية المشاركة.





وأشار شلبي الى أن، اللجنة الثلاثية ليست مغيبة لكي تدفع باتشيكو للرحيل، ولكن وضع المدير الفني كان يقود الزمالك برخاوة وهذا ما وضعه محلياََ وافريقياََ امام الجماهير بهذا الشكل.





وتابع: ادارة الزمالك الحالية سواء استمرت ام لم تستمر فهي اتخذت القرار الصحيح برحيل باتشيكو بسبب نتائجه، وهذا الحديث يفهمه المتخصصين.





وصرح شلبي أن، اللجنة المكلفة ليس له علاقة بها ولكنهم جديرون بالمناصب المكلفين بها، ورحيل باتشيكو كان ضروري منذ فترة طويلة.