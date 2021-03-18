حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 - 3 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق18-3-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بدقة وتقوم بواجبك إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: تكسب الثقة والإعجاب ويقدرك الجميع، فقط اعتن اليوم بأقوالك.
برج الثور
عائليا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.
مهنيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على الإقناع وتكسب المؤيدين وتخطط جيدا لكل خطوة تقوم بها.
برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.. لا تعلن أيضا عن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: قد تميل للتأمل في صمت وينفعك الكتمان وعدم التعالي، والوضع الفلكي يطالبك اجتماعيا ألا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يدعم أعمالك وتنجح في كل ما تحاول إنجازه.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحظ وقد تكون الصداقة والحب اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.. فلا ترفض مشاركة المخلصين
برج الأسد
مهنيا: القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك.
برج العذراء
مهنيا: رغم الضغوط.. تميل اليوم نحو أن تضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك المهنية، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.
برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك فلا تتردد في أن تبدأ جديدا.
عاطفيا: المشتري وزحل في منزل الحب ويمدك ذلك بالطاقة والسحر ونضج المشاعر.
برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك مما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك ولا تغامر!
عاطفيا: إذا كنت متزوجا استمع اليوم لشريك حياتك ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.
برج القوس
مهنيا وصحيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الصحة يدفعك اليوم لتنظيم وقتك وجهودك، وتبدو أكثر نشاطا وحماسا.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. حاول أن تقاوم الأفكار السلبية وحافظ على اللباقة والدبلوماسية.
برج الجدي
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالحنان ويملؤك عشقا.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل العلاقات يعملان لصالحك ويدفعانك نحو منعطف جديد يحمل لك خيرا كثيرا.
برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. فلا تدع كبرياءك يدفعك للتعبير عن مشاعرك بعنف.
مهنيا واجتماعيا: قد تكون هناك عراقيل تبطئ من خطواتك وعليك أن تصبر للغد.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويدعمك ذلك وتجد أن عقلك يعمل بسرعة وذكاء، وتنفعك قوة ملاحظتك.
عاطفيا وعائليا: فينوس وعطارد في برجك يساعدانك على تحقيق تواصل جيد وتستطيع أن تتفهم وجهات النظر المخالفة لك.