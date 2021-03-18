حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 - 3 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق18-3-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

عاطفيا واجتماعيا: تكسب الثقة والإعجاب ويقدرك الجميع، فقط اعتن اليوم بأقوالك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بدقة وتقوم بواجبك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

مهنيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على الإقناع وتكسب المؤيدين وتخطط جيدا لكل خطوة تقوم بها.

عائليا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.

عائليا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.

برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.. لا تعلن أيضا عن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: قد تميل للتأمل في صمت وينفعك الكتمان وعدم التعالي، والوضع الفلكي يطالبك اجتماعيا ألا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.