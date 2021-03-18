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رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على بطل تنزانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:03 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إن الفوز الذي حققه الفريق اليوم على بطل تنزانيا مهم للغاية خاصة وأن الظروف والأجواء كانت صعبة للغاية في ظل درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة ومع عدم وجود أي فرصة طوال الفترة الماضية للإعداد والتقاط الأنفاس خاصة وأن الفريق كان مرتبطا بخوض مباراة هامة في كأس مصر قبل ساعات قليلة من السفر إلى تنزانيا ومع ذلك تعامل اللاعبون مع الأمور بصورة رائعة.


وأشار المدير الفني إلى أن الفريق اضطر لتغيير غرف الملابس قبل بداية المباراة بدقائق قليلة بسبب مواد غريبة تم وضعها على ملابس اللاعبين، وهو ما أربك الفريق لفترة ولكنهم تجاوزها ونجحوا في تحقيق الفوز رغم الظروف، وإدارة النادي تعاملت بصورة رائعة بعد الشكوى للكاف مما حدث.

وقال إن اللاعبين يحتاجون الآن للراحة ويستحقوا الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها خاصة وأنهم قدموا مباريات قوية للغاية في الفترة الأخيرة ولعبوا مواجهات غاية في الصعوبة والقوة، وحان الوقت لاستغلال فترة التوقف الدولي للراحة قبل استئناف التدريبات والعودة.

واضاف إن جميع المباريات صعبة لكل الفرق وبيراميدز مرتبط بمباريات قوية في مختلف البطولات سواء محليا أو قاريا ويتعامل مع مبارياته واحدة تلو الأخرى ويسعى للفوز بكل اللقاءات التي يخوضها أملا في مواصلة المشوار. الناجح.
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