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النزول بنسبة البطالة لـ 5%.. محافظ البحيرة: استطعنا أن نصل لمعادلة جيدة في خفض نسبة المواليد.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:25 ص
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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محمود محسن
قال هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه يعمل منذ فترة على خفض نسبة المواليد، مؤكدا أنه استطاع أن يصل لمعادلة جيدة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خطورة الزيادة السكانية، وتأثيرها على حالة المواطنين المعيشية.

وأضاف "آمنة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية الأولى المصرية، أنه استطاع عبر مجموعات العمل التي شكلتها المحافظة خفض المواليد.

وتابع محافظ البحيرة أن المحافظة خفضت البطالة بنسبة 5% بسبب المشروعات الكبيرة التى تمت إقامتها، وأيضا انخفضت نسبة معدل الأمية بالمحافظة من 37% إلى 31.2%.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم أيضا بناء 240 مدرسة بالبحيرة بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

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