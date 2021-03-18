ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يهدي درعه للسفير المصري في تنزانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:54 ص
بيراميدز يهدي درعه
بيراميدز يهدي درعه للسفير المصري في تنزانيا
Advertisements
حسن العمدة
أهدت بعثة نادي بيراميدز درعها للسيد السفير محمد جابر أبو الوفا سفير جمهورية مصر العربية في تنزانيا، على هامش مباراة نامونجو وبيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم خالد بدر رئيس بعثة بيراميدز في دار السلام، درع النادي لمعالي السفير، معربا عن جزيل شكره لسيادته ولجميع أفراد طاقم السفارة المصرية في تنزانيا على الجهد العملاق المبذول وتقديم كل أوجه الدعم للبعثة قبل وصولها إلى تنزانيا وخلال فترة وجودها في دار السلام.

وحرص السفير وطاقم السفارة على حضور المباراة من مقصورة استاد بنجامين مكابا بمدينة دار السلام لدعم فريق بيراميدز في مباراته الهامة بالجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

التموين تقرر خفض أسعار هذه السلع في شهر رمضان

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

عقب الهجوم عليه.. الحريري يزور الرئيس اللبناني

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

حرب كلامية بين الحريري وعون.. والرئيس المكلف يصدر بيانا شديد اللهجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال