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تعليم

يترقبها هواة الفلك .. ظاهرة فلكية تحدث في سماء القاهرة .. غدًا

الخميس 18/مارس/2021 - 08:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر مارس الجاري.

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وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، أنه سيكون هناك اقتران بين القمر والمريخ ونجم الدبران.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في ذلك اليوم سيقترن هلال القمر مع كوكب المريخ والنجم الأحمر الدبران (عين الثور) الموجود في برج الثور .

وأشار إلى أن هذا المشهد يكون مرئيًا في السماء عند دخول الليل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا ، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والربع مساء تقريبا .

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به، لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية.

كما يقوم بتعريف الناس بهذه الظواهر وتوضيح كافة الاستفسارات الخاصة بها .
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