تشيلسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو مدريد





الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين، لكن دون وجود فرص خطيرة من الطرفين على أي من المرميين.





واستطاع المغربي حكيم زياش تسجيل الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة 34، بعد تلقيه تمريرة رائعة من تيمو فيرنر، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات أتلتيكو لتعديل النتيجة، فيما حاول لاعبو تشيلسي تعزيز تقدمهم، واستطاعوا فعل ذلك بتسجيل الهدف الثاني عن طريق إيمرسون في الدقيقة 93.





ولعب أتلتيكو مدريد منقوصًا من خدمات لاعبه سافيتش بعد تحصله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 84.





وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيفين تريبير - سافيتش - خيمينيز - رينان لودي

خط الوسط: ماركوس لورينتي - كوكي - ساؤول نيجيز - يان كاراسكو

خط الهجوم:جواو فيليكس - لويس سواريز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع:سيزار أزبيلكويتا - كيرت زوما - أنتوني روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر.

وكانت مباراة الذهاب" مباراة أتلتيكو مدريد" قد انتهت بفوز الضيوف تشيلسي بهدف نظيف.

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني،بهدفين نظيفين، في إياب دور الـ 16 .