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تعليم

عميد زراعة عين شمس: لم يتم تحديد موعد امتحانات الأعذار الطبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:54 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه لم يتم تحديد موعد امتحانات الأعذار الطبية، منوها إلى نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الأول كبيرة قد تتخطي حاجز 98.7 في المائة، مؤكدا أنه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وحتي الآن لم يتم الاشتباه في إصابة أي طالب بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نتيجة الامتحانات سنعلن عنها حين الانتهاء من التصحيح، ويمكن إعلانها خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات.

وأشار عميد زراعة عين شمس إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها أنه سيتم تفعيل لجان الأزمات  في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة. 

وأكد الدكتور أحمد علي إلزام جميع الطلاب وهيئة أعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.

وأشار "جلال" إلى سير العملية التعليمية للترم الثاني  وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

الجدير بالذكر صرح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث بأن جامعة عين شمس بصدد إصدار كود اخلاقي للجامعة، موضحا أن ولي أمر الطالب سيوقع علي ضرورة التزام الطالب بهذه القواعد ( اخلاقيات الجامعة) وسيتم تطبيقه من العام القادم.

وأشار الدكتور ايمن صالح، إلى أن الجامعة ستسعى لنشره في بقية الجامعات، جاء ذلك خلال لقاء علي الفضائية المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى  والذي استضاف أيضا الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس في اطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس وللحديث عن العنف ضد المرأة وكيف يمكن التعامل معه .
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