رسميًا.. تعرف على أسعار شيفروليه أوبترا في مبادرة الإحلال

أعلنت مبادرة إحلال السيارة عن الأسعار الرسمية مؤخرًا، للسيارات المشاركة بداخلها والبالغ عددها 7 طرازات المجمعة محليا لشركات السيارات العالمية.

وتشارك شيفروليه في مبادرة الإحلال بطراز أوبترا ضمن قائمة الملاكي في مصر حيث يتم تصنيع السيارة في مصر في الوقت الحالي فقط بعد وقف انتاج لانوس وأفيو محليًا.

وينتمي طراز شيفروليه اوبترا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 العديد من وسائل الأمان منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، وزودت بنظام ترفيهي مكون من راديو CD + USB + مخرج للصوت AUX، وعدد 4 سماعات، وبلوتوث، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة .

بالإضافة الى مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء.

وتأتي أسعار شيفروليه أوبترا كالتالي في المبادرة:

- أوبترا أوتوماتيك 185.310 ألف جنيه

- أوبترا أوتوماتيك فول أوبشن 193.276 ألف جنيه.