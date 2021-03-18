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رياضة

إيريك تراوري يتخلف عن مرافقة بعثة بيراميدز من تنزانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 01:45 ص
إيريك تراوري
إيريك تراوري
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حسن العمدة
تخلف الدولي البوركيني إيريك تراوري عن مرافقة بعثة فريق نادي بيراميدز في رحلة العودة من تنزانيا إلى القاهرة، عقب الفن. على نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز في العودة من تنزانيا بفوز بهدفين دون مقابل على حساب نامونجو سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر باستاد تنزانيا الوطني، ليحافظ الفريق على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من فوزين على نكانا ونامونجو.

ووافقت إدارة البعثة على السماح للاعب بالتخلف عن رحلة العودة حيث يغادر العاصمة التنزانية دار السلام غدا في طريقه إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو ليقضي الإجازة مع أسرته قبل الانضمام لصفوف المنتخب البوركيني الذي استدعاه للمعسكر الدولي في مارس الجاري.
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