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انتحار.. مدربة تربوية تكشف مخاطر الألعاب الإلكترونية وفي مقدمتها ببجي

الخميس 18/مارس/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت سالي سعيد مدربة تربوية، مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال وعلى المجتمع وفي مقدمتها لعبة بابجي.

وقالت "سعيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء أمس الأربعاء، أن للألعاب الإلكترونية مخاطر كبيرة ومنها جزء نفسي، وخاصة أن هذه الألعاب ليس عليها أي سيطرة من الأهل.

وأضافت أن الآباء لا يعرفون خطورة الألعاب الإلكترونية، والطفل ينجذب للاكشن ومن الممكن أن يلعب مدة خمس ساعات متواصلة هذه الألعاب، متابعة أن الألعاب الإلكترونية تؤثر على سلوك الطفل وتجعله عنيف و توصله لمرحلة الانتحار وتنمي التنمر لديه في المدرسة.

وتابعت أن الألعاب الإلكترونية خطر حقيقي يهدد الأطفال والمجتمع وعلينا الحذر منه بشدة.


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