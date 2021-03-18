بعثة بيراميدز تتبرع لفرش مسجد في تنزانيا

اتفق لاعبو وإدارة نادي بيراميدز على القيام بعمل خيري خلال وجود البعثة في تنزانيا، وقررت البعثة تقديم مبلغ مالي لإنهاء عملية فرش أحد مساجد تنزانيا على هامش وجودها في العاصمة دار السلام لمواجهة فريق نامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ونجح بيراميدز في العودة من تنزانيا بفوز بهدفين دون مقابل على حساب نامونجو سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر باستاد تنزانيا الوطني، ليحافظ الفريق على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من فوزين على نكانا ونامونجو.





وقررت البعثة التبرع لفرش أحد المساجد القريبة من مدينة موانزا والتي تبعد لمسافة طويلة عن العاصمة دار السلام، في إطار العادة التي تحرص عليها بعثة بيرامبدز خلال رحلاتها الخارجية لخوض المباريات القارية.





وقابل سكان المدينة العمل الخيري ببعثة بيراميدز بالامتنان الشديد ووجهوا الشكر للفريق، وأكدوا توجيه الشكر لمصر وحضارتها العظيمة، وأزهرها الشريف الذي يعتبر منارة الإسلام في العالم.