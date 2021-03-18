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رياضة

بعثة بيراميدز تغادر تنزانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:11 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
غادرت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز العاصمة التنزانية دار السلام في طريقها إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على نامونجو بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن تصل البعثة على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لراحة جميع أفراد الفريق إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ليحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة ٤ أيام عقب العودة من دار السلام.
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