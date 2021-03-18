النادي المصري: جمعة وكمال اقتربا من تجديد تعاقدهما والعراقي مستمر مع الفريق

قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق تم تجديد تعاقده ومستمر مع الفريق وكل ما أثير حول رحيله غير صحيح .





وأضاف الخولي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : التجديد للعراقي جاء بعد جلسة مطولة مع اللاعب بحضور نائب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ’’ حسن عمـار ’’ ، وتم الاتفاق على التجديد ، واللاعب رغبته الأولى هي البقاء بصفوف المصري .





واختتم الخولي : سيتم التجديد للثنائي أحمد جمعة و عمر كمال عبد الواحد ، كما سيتم تعديل عقود بعض لاعبي الفريق مثل أحمد مسعود و فريد شوقي .