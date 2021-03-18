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رياضة

النادي المصري: جمعة وكمال اقتربا من تجديد تعاقدهما والعراقي مستمر مع الفريق

الخميس 18/مارس/2021 - 04:30 ص
النادي المصري
النادي المصري
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حسن العمدة
قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق تم تجديد تعاقده ومستمر مع الفريق وكل ما أثير حول رحيله غير صحيح .

وأضاف الخولي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : التجديد للعراقي جاء بعد جلسة مطولة مع اللاعب بحضور نائب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ’’ حسن عمـار ’’ ، وتم الاتفاق على التجديد ، واللاعب رغبته الأولى هي البقاء بصفوف المصري .

واختتم الخولي : سيتم التجديد للثنائي أحمد جمعة و عمر كمال عبد الواحد ، كما سيتم تعديل عقود بعض لاعبي الفريق مثل أحمد مسعود و فريد شوقي .
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