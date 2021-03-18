بينهم سيدة حالتها خطر .. ارتفاع الوفيات في واقعة سقوط 3 عمال ببرميل مخلل بالدقهلية

ارتفع عدد الوفيات فى واقعة سقوط ٣ عمال ببرميل مخلل بقرية المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية إلى حالتي وفاة عقب وفاة أحد المصابين متأثرا بإصابته فيما لازالت السيدة الثالثة فى حالة خطرة.





وتعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول محمد مسعد حسن 40 عاما من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر جثة هامدة وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى كما وصل للمستشفى ايضا كلا من محمد عاصم عبد السميع العمدة 24 عاما ومقيم قرية المندرة التابعة لمركز أجا وتوفى عقب وصوله ووضعه بالعناية المركزه متاثرا بإصابته و نادية. ا. ا 40 عاما ومقيمه قرية المندرة التابعة لمركز أجا فى حالة خطيرة وتم وضعها بالعناية المركزة.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفيان والمصابه يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة ملك والد المتوفى الثانى وأثناء عملهم في المصنع سقطوا في وعاء برميل ضخم وبينهم ابن صاحب المصنع وتم انتشالهم من البرميل وتوفي الأول فور خروجه من البرميل وتوفى الثانى متأثرا بإصابته بالمستشفى واصابة الثالثه باصابات خطيره.

وبسؤال شهود العيان أكدوا ان السيدة سقطت فى البرميل وعندما حاول الإثنين الآخرين النزول لإنقاذها سقطوا ايضا فى مياه المخلل .



