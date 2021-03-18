تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة ياسمين صبري خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة خلال الأيام الماضية.





لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم بأنه مصنوع من القماش المخملي ذات اللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية ألكسندر فوتييه وبلغ سعر التصميم 2183 دولارًا أمريكياً، أي ما يقرب من 34 ألف جنيه مصري.





وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي ، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الخلابة و القيمة التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.