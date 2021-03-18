ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

الخميس 18/مارس/2021 - 06:59 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة ياسمين صبري خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة خلال الأيام الماضية.

لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم بأنه مصنوع من القماش المخملي ذات اللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية ألكسندر فوتييه وبلغ سعر التصميم 2183 دولارًا أمريكياً، أي ما يقرب من 34 ألف جنيه مصري.

 وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي ، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الخلابة و القيمة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها
تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان مخملي.. سارة سلامة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

بفستان لامع .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج صاخب .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

ترشيحاتنا

تعليق شريف إكرامي بعد تصدر بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

وفاة جد لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر

كان لازم أقدم تنازلات.. مطربة شابة: بعض العاملين في الإنتاج عرضوا عليا الزواج العرفي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما