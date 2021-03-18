محام بالنقض: سن حضانة الطفل تصل لـ 15 سنة ويخير .. فيديو

قال علاء مصطفى المحامى بالنقض، إن سن الحضانة للطفل يصل لـ 15 سنة ويخير الطفل مؤكدا أن الحاضنة هي الولاية على الصغير وتربيته ونشأته وتكون للأب والجد.





وأضاف مصطفى خلال لقاء له لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية أن الولاية على المال والعناية بمال الصغير وعلى القاصر الى أن يبلغ الرشد.





وتابع المحامى بالنقض أن الولاية أيضا من حق الرجل وهو فى الأصل العام للدولة والدستور مؤكدا أن المادة الثانية من الدستور تعود إلى أصل الشريعة الإسلامية ويحدد من هيئة الأزهر.





وأشار مصطفى إلى أنه يجب أن يتسم القانون بالعدالة حتى يشعر طرفي العلاقة بالأمان في وجود القانون دون تقييد الحقوق التي للرجال بأحكام حبس في حالة الإخلال بها.



