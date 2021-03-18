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توك شو

شاهد.. مطرب شاب يتفاجأ بتواجده مع طارق الشيخ.. ورد فعل غير متوقع منه

الخميس 18/مارس/2021 - 02:05 ص
الشاب مع طارق الشيخ
الشاب مع طارق الشيخ
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إبراهيم القادري
فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، المطرب طارق الشيخ، باستضافة مطرب شاب خلال تواجده، داخل أستوديو برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار".

وأشارت الإعلامية ريهام سعيد، إلى أن الشاب يلقب بأمير الشيخ، ومن عشاق طارق الشيخ، حيث يقيم بمنطقة شعبية، ويردد أغانيه، ولديه حلم كبير للقائه.

وقال الشاب أمير: "طارق الشيخ مثلي الأعلى و أعشقه كثيرًا وكنت بغني أغانيه القديمة في المناسبات، ولقبت باسمه، وأغني لحسن شاكوش وأحمد موزة، كما أغني لكثيرون، ولكني متمسك بطارق الشيخ عشان شكلي وصوتي شبهه مؤكدا انني  بقالى 21 سنة كنت بسمع واغني أغانيه وأنا بذاكر وبعدين بقيت بغني  وبروح لطارق الشيخ الأفراح"، مشيرًا إلى ان لديه 37 عامًا، ويغني منذ 21 عامًا، فيما علق المطرب طارق الشيخ :"أنت فوق دماغي".
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