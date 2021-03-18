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توك شو

كان لازم أقدم تنازلات.. مطربة شابة: بعض العاملين في الإنتاج عرضوا عليا الزواج العرفي.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 01:27 ص
دينا المصري
دينا المصري
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إبراهيم القادري
أعربت المطربة دينا المصري، استياءها من الوسط الفني، مؤكدة أنها لن تقبل أن يكون ثمن نجاحها أن تقدم أية تنازلات، بحد قولها.

وقالت دينا المصري خلال حوارها في برنامج "صبايا الخير"  المذاع علي قناه "النهار"،  :"اللى في قلبي على لساني، أنا خريجة سياحة وفنادق، ودرست بالأوبرا، وعملت بالإذاعة والتلفزيون، واشتغلت في عدد من الفنادق والأفراح، ولدي 28 عامًا، واشتغلت في التاسعة من عمري، وأمتلك ثقة كبيرة من أسرتي".

وأضافت دينا المصري: "بعض العاملين في الإنتاج عرضوا عليا الخروجات، والزواج العرفي، وأشياء خارجة عن إطار العمل، وتعرضت لمثل هذه الأمور، وأخبروني دي شروط الشغل"، معقبة: "كان لازم اقدم تنازلات عشان اشتغل".

وفي وقت سابق نشرت دينا مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قالت خلاله: "يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه".

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