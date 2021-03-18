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أستاذ علم اجتماع : الصراع بين الفئات الاجتماعية واحد من حروب الجيل الرابع..فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 10:15 ص
دكتورة سوسن فايد
دكتورة سوسن فايد استاذ علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث ا
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محمود محسن
قالت دكتورة سوسن فايد استاذ علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إنه اذا كان هناك خلاف على الولاية في صالح الرجل أو المرأة، فمن الممكن أن تتحمل المرأة الانفاق على الطفل، متسائلة هل المرأة تقبل أن تأخذ الولاية وتكون مسئولة عن الانفاق .

وأضافت  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية أنه لا يمكن أن المنفق يقوم بالدور ولا يكون له رأي في المستوى المعيشى والتعليمي للطفل مشيرة إلى أن الولاية مرتبطة ارتباط تلازمى بالانفاق .

وتابعت استاذ علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية أن الصراع سيحسم بسبب أن رأس الدولة أعلن أنه لن يجور على حق المرأة  المصرية.

وأشارت فايد إلى أن اننا امام واحدة من  حروب الجيل الرابع وهي  الصراع بين الفئات الاجتماعية وخلق بلبلة بالمجتمع المصري مؤكدة انها على ثقة كاملة بأن  البرلمان سيقوم بالدور الوافي.
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