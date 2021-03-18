فودة يقوم بزيارة لأحد تجمعات مدينة طابا ويوجه بإنشاء 50 منزلا بدويا

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بزيارة لأحد التجمعات البدوية " تجمع الخناطلة" التابع لمدينة طابا محافظ جنوب سيناء يقوم بزيارة لأحد تجمعات مدينة طابا ويوجه بإنشاء 50 منزل بدوي.





قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بزيارة لأحدالتجمعات البدوية " تجمع الخناطلة" التابع لمدينة طابا واستمع المحافظلمطالبهم التي تلخصت في طلبهم لمنازل بدوية.





ووجه المحافظ بإنشاء عدد 500 منزل بدوي لأهالي التجمع، وقام المحافظ بتسليمهم هدية بطاطين وبعض المواد الغذائية ابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة.





في سياق متصل قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، اليوم الأربعاء، بوضع حجر أساس مطعم خليج الفيورد باي السياحي بطابا ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذوالمتابعة، وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا وعلى الشحات رئيس مدينة طابا ومشايخ وعواقل طابا وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين.





قال المحافظ ان الأعمال تستغرق حوالي ثلاثة أشهر وسيتم الافتتاح في نهاية يونيو من العام الجاري، مضيفًا أن منطقة "فيورد باي"تعد من المناطق الخلابة في جنوب سيناء، موضحًا أنها عبارة عن بقعة غطس فريدة تتوسط خليج طبيعي من الشعب المرجانية مشيرا إلي أنها تعد من أفضل أماكن الغوص في طابا بالاضافة الى ان المطعم في تلك البقعة الخلابة سيكون اضافة سياحية مهمة ومقصدًا سياحيًا لجميع رواد مدينة طابا.

ومن ناحية أخري تابع المحافظ عددًا من المشروعات التنموية والخدمية ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء منها قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة " قاعة اللواء محمد نور الدين عفيفي" والانشاءات الجارية لــ" مقصد العائله "المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء و كامتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل الي 9 ملايين جنيهًا ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام واماكن العاب ترفيهية، واماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، واماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة الي وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه ومنطقة ملاهي متكاملة ومبسطه ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه والمقام علي مساحة 900 متر، بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات وجاري اعمال الفرش.

ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة منه يوم 19 مارس يلقي خطبة الجمعة وزير الاوقاف، كما سيتم بعد الصلاة تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، بمنطقة حمام موسى بطور سيناء وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم

كما تفقد المحافظ مجمع حدائق الزهراء بطول 1 كيلو متر وعرض 30 متر شامل أكشاك الموسيقى ومقاعد واضاءة تخدم سكان مدينة الطور الجديدة.

وأشار المحافظ إلي أن الغرض من إنشاء تلك المتنزهات بالإضافة الي أنها متنفس ومكان تنزه وترفيهي لاهالي طور سيناء توفير فرص عمل للشباب عن طريق تشغيل الكافتريات واماكن بيع المأكولات والمشروبات بالإضافة للحفاظ على نظافة وصيانة وتأمين الحدائق.





مناشدًا أهالي المنطقة بضرورة الحفاظ على ما تم انشائه باعتبارها ملاك للمواطنين و كلفت الدولة الملايين لتوفير تلك الإنجازات غير المسبوقة.

وتفقد المحافظ ممشي أهل مصر والكاميرا البانوراما التي تكشف ممشي أهل مصر وشارع 306 وطريق الكورنيش بهدف التأمين ومنع ارتكاب المخالفات والحفاظ علي نظافته وأمنه.

رافق المحافظ خلال الجولة واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.