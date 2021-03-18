ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو متعرفهوش.. إليك فوائد فيتامين u

الخميس 18/مارس/2021 - 03:17 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
كلنا يعرف الفيتامين أ، ج، ب المركب، ي، د، ك، ولكن هل سمعتم من قبل عن فيتامين يو (U)؟.

ووفقا لما جاء فى موقع " Timesofindia" فيتامين يو هو اسم لمركب يدعى S- methylmethionine، وقد تم اكتشاف خصائصه العلاجية في خمسينيات القرن المنصرم من قبل الدكتور غارنيت تشيني الأستاذ في كلية طب جامعة ستانفورد الأميركية، إذ وجد أنه يملك مزايا تساهم في التخفيف من حدة المعاناة من القرحة الهضمية خصوصًا تلك التي تنتج من العدوى بالجرثومة الحلزونية (HELICBACTER PYLORI)، ولهذا السبب أطلق عليه اسم الفيتامين المضاد للقرحة، وقد جاء اسم فيتامين U، مشتقًا من الحرف الأول لكلمة ULCER في اللغة اللاتينية. 
* كيف يؤثر فيتامين يو على الجسم؟
إن أهم خاصية يتمتع بها هذا الفيتامين تأثيره القوي المضاد للهيستامين، إلى جانب تأثيره المضاد لتصلب الشرايين، وتأثيره المعدل للحموضة المعوية.

ويرتبط فيتامين "يو" بشكل وثيق بتأثيراته المفيدة على الغشاء المخاطي المعدي المعوي، ومن هنا فلا عجب في أن يكون ذا فائدة عظيمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المفرزات المعدية، والقرحة الهضمية، والتهاب المعدة المزمن، والتهاب القولون التقرحي، والفتق الحجابي وغيرها.

على صعيد نقص فيتامين يو، لم ير العلماء أي بوادر أو علامات تشير إلى حدوث مثل هذا الأمر في الجسم، وأيضًا، وحتى كتابة هذه السطور، لا توجد معلومات تتعلق بظاهرة غزارة هذا الفيتامين في الجسم.

كشفت إحدى الدراسات التي قام بها الدكتور تشيني على 100 مريض يعانون من القرحة، أن إعطاء هؤلاء جرعات محددة من عصير الملفوف الخام لمدة يومين إلى خمسة أيام، أتى بنتائج مدهشة، إذ حدث تحسن ملموس على صعيد الأعراض المتعلقة بالقرحة خصوصًا الألم من دون الحاجة إلى استخدام العقاقير، ونوهت تجارب سريرية عديدة أجريت لاحقًا في كل من فرنسا في الستينيات من القرن الماضي، وكل من ألمانيا وايطاليا وأميركا واليابان في سنوات التسعينيات، إلى أن الفيتامين المذكور مهم جدًا للجسم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يحسن الهضم ويدعم صحة القلب.. فوائد صحية مذهلة لـ أبو فروة

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

حيل مجربة.. علاج حساسية الأنف فى المنزل بسرعة باستخدام الأعشاب

مخاطر نقص حمض الفوليك

يعالج البهاق والصداع .. نوع غير معروف من التوابل بـ 25 فائدة

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

ترشيحاتنا

البنك المركزي يعلن خبرًا سارًا بشأن شقق التمويل العقاري

رسميا.. سامسونج تطلق هاتفي Galaxy A52 و A72.. السعر والمواصفات

بحب قلبك الجميل .. سلمى أبو ضيف تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

خلى الحياة 30 ثانية.. طارق الشيخ ينفعل على الهواء: «حسبي الله في تيك توك»

لعبنا بجبن.. مدرب فيتا كلوب: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

بتشغل أغاني مهرجانات.. محضر ضد مدرسة الرياض بالهرم بسبب مكبرات الصوت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي