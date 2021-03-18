ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبادرة إحلال السيارات: توجيهات من القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير على المواطنين.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 ص
إحلال وتجديد السيارات
إحلال وتجديد السيارات
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه منذ بدء العمل بالمبادرة وهناك توجيهات من القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير على المواطنين.

وأضاف "عبد الرازق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "من شروط مبادرة إحلال السيارات هو أن تكون السيارة مر عليها أكثر من 20 عاما من تاريخ تصنيعها بالإضافة إلى أن سن صاحب السيارة يجب إلا يقل عن  21 عاما وألا يزيد عن 65.

وأوضح عبد الرازق: "في بداية عمل المبادرة كان السن الأقصى 60 سنة وبسبب كثرة الطلبات على إحلال السيارات وتجديدها قمنا بتزوديها 5 سنوات ليصل سن المتقدم إلى 65 سنة.

وتابع عبد الرازق: "من ضمن الشروط إحلال السيارة هو أن تكون الرخصة باسم مالك السيارة وسارية"، مؤكدا أن وزارة المالية تتحمل الحافز الأخضر بنسبة 10% للسيارات الملاكي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصناعة: تسجيل 20 ألف طلب على الموقع الإلكتروني ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات

نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثا.. الحكومة تطلق مبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي.. إنفوجراف

الحكومة تحدد 7 محافظات لبدء تطبيق مبادرة إحلال السيارات القديمة.. تعرف عليها

الحكومة: تطوير 51 مركزا في المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى.. فيديو

ربنا يخليهولنا.. الرئيس السيسي يهدي السائقين الملتزمين سيارات جديدة

اليوم .. بدء التسجيل بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز في بورسعيد

ترشيحاتنا

تعرف على فوائد الردة

شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري‎

إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا.. خاص

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تدخله في تعاقد الزمالك مع كارتيرون

أول تعليق من أشرف زكي على أزمة منع عمر كمال من التمثيل

رسميا.. سامسونج تطلق هاتفي Galaxy A52 و A72.. السعر والمواصفات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي