مبادرة إحلال السيارات: توجيهات من القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير على المواطنين.. فيديو

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه منذ بدء العمل بالمبادرة وهناك توجيهات من القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير على المواطنين .





وأضاف "عبد الرازق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "من شروط مبادرة إحلال السيارات هو أن تكون السيارة مر عليها أكثر من 20 عاما من تاريخ تصنيعها بالإضافة إلى أ ن سن صاحب السيارة يجب إلا يقل عن 21 عاما وألا يزيد عن 65.





وأوضح عبد الرازق: "في بداية عمل المبادرة كان السن الأقصى 60 سنة وبسبب كثرة الطلبات على إحلال السيارات وتجديدها قمنا بتزوديها 5 سنوات ليصل سن المتقدم إلى 65 سنة .



